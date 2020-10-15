Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlarla ilgili yeni gelişme: 13 şüpheli tutuklandı

Görüntüleri arşivleyip paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, grubun içinde 72 yaşında bir kişinin de olması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal ağ üzerinden cinsel temalı grup oluşturarak çocukların müstehcen videolarını paylaşan bir şebeke tespit etmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 Ekim'de operasyon düzenlemişti.

Zanlılar arasında 72 yaşında felçli biri de var

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda aralarında 72 yaşında yaşlı bir kişinin de olduğu 22 şüpheli yakalanmıştı.

Yaşlı fail ile Covid-19 hastası bir kişi savcılık talimatı ile emniyetten serbest

Haklarında ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma” suçu kapsamında soruşturma açılan 22 şüpheli arasında 72 yaşındaki felçli bir zanlı ile Covid-19 testi pozitif çıkan bir şüpheli, savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 20 şüphelinin polisteki sorguları dün tamamlandı. Zanlılar 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 20 şüphelinin 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 7 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele geçen dijitaller sergilendi

Öte yandan operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç içerikli dijital malzemeler basın mensuplarına gösterildi. 56 cep telefonu, 47 sim kart, 15 hafıza kartı, 4 tablet, 17 hard disk, 40 taşınabilir bellek, 18 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar, 12 DVD, 40 CD, 1 kart okuyucu ile 1 modem İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sergilendi.

Merkezi ABD'de bulunan firmayla 1 yıl süren yazışmayla ancak çözüldü

Operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Polis ilk olarak pedofili çetesinden birini tespit etti. Siber Polisi, çeteyi çökertmek için internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi sağlayan yazılım firmasının Amerika'daki merkezine ulaştı. ABD'li firma ile İstanbul Polisi arasında yaklaşık 1 yıl süren yazışma gerçekleşti. Yazışmaların ardından şüphelilerin IP adresleri belirlendi. Tespitlerin ardından harekete geçen siber polisi, 9 Ekim'de 17 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon ile aralarında arasında 72 yaşındaki felçli bir zanlı ile Covid-19 testi pozitif çıkan bir şüphelinin de olduğu 22 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yakalananlar arasında 72 yaşında felçli olduğu öğrenilen bir kişi de bulunurken, zanlının, daha önce kendi torununa yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile kendi ailesi tarafından da dışlandığı ve huzur evinde barındığı öğrenildi. Adı açıklanmayan yaşlı şüphelinin, sağlık sorunları nedeni ile emniyetten serbest bırakıldığı kaydedildi.