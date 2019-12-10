Çocukların gelişiminde arı sütünün etkisi

Kovandan çıkan değerli bir ürün olan arı sütünün, pek çok sağlık faydasının yanı sıra, çocuklar üzerinde bedensel ve zihinsel gelişime katkısı bulunduğu bildirildi. Gıda Yüksek Mühendisi Arı Ürünleri Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı arı sütünün çok özel bir ürün olduğunu vurgulayarak, “Arı sütü, bileşiminde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6), çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerir. Bunun yanında; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA diye adlandırdığımız bileşenleri de içerir. Bu çok faydalı bileşenler ile, arı sütü büyüme gelişmeyi destekler. Ayrıca içeriğindeki 10-HDA'nın da arı sütünün pek çok biyolojik aktivitesinden sorumlu olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur" dedi.

Arı sütünün çocuklarda iştah düzenleyici, bedensel ve zihinsel gelişimi arttırıcı, bağışıklığı destekleyici etkilere sahip olduğunu belirten Uzman Samancı, her gün mutlaka çocuklara arı sütü ile ham bal karışımından en az 1 tatlı kaşığı verilmesini önerdi.

Çakır: "Okul başarıları artıyor"

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır da arı sütü ve çocuklar üzerine yapılmış birçok bilimsel yayın bulunduğunu belirterek, "2016 yılında Assiut Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yapılan bir çalışmada kronik, sebebi bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus'lu (SLE), çocuklarda arı sütü kullanımının hastalığın seyri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 40 çocuk katılmış; Katılımcılardan 20 kişi deney grubunu, 20 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu arı sütü alırken, kontrol grubu hiç arı sütü almamıştır. Çalışmanın sonucunda; arı sütü takviyesi alan grubun bağışıklık hücrelerinin sayısında artış olmuştur. Bu da arı sütünün bağışıklık üzerine önemli rol oynadığını ortaya koymuş ve hastalığın semptomlarının azalmasında etkili olmuştur” diye konuştu.

Kılınç: "Daha sağlıklı büyürler"

Diyetisyen Gülden Kılınç ise, arı sütünün içeriğinde 10-HDA ve royalaktin gibi herhangi bir besin maddesinde bulunmayan çok özel bileşenler olduğu bilgisini verdi. Kılınç, bu bileşenler sayesinde büyüme gelişme döneminde özellikle gelişme geriliği görülen çocuklarda düzenli arı sütü ve arı sütü içeren ham ballı karışımların kullanımının, fiziksel (boy uzaması, sağlıklı kilo artışı) ve zihinsel gelişime önemli desteği olduğu ifade etti.