Çocukların hayalleri renklerle buluşuyor

Türkiye'nin en uzun soluklu çocuk resim yarışması, bu yıl serbest temayla gerçekleştiriliyor.

Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimlerin yarıştığı 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları'nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada 3 Nisan 2020 tarihine kadar resimler PTT aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebilecek.

Üç öğrenciye bir yıllık eğitim bursu desteği

Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara'nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan'ın jürilik görevini üstlendiği resim esim yarışmasında jürilerin değerlendirmeleri sonucunda 3 öğrenci bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Türkiye'nin 7 bölgesi, Almanya, Kıbrıs, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile sosyal medya kategorilerinden seçilerek belirlenecek toplam 11 minik ressam, tablet ve profesyonel resim malzemeleri ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılım 3 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.