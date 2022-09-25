Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta kavga eden çocuklardan biri, diğerinin yüzünü falçatayla yaralayınca, kavgaya aileler de dahil oldu. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşamüzeri Esenyurt Pınar Mahallesi 1231 sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışan çocuklar kısa sürede kavgaya tutuştu. Bu sırada çocuklardan biri yanında bulunan falçata ile diğer çocuğu yüzünden yaraladı. Çocukların kavgasına aileler karışınca da ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yüzünden yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde önlemleri artırarak, aileleri ayırdı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.