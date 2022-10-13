Çocukların yerli ve milli kahramanı Şakrak'ın 7'nci kitabı Tuzla'da tanıtıldı

Çocuklara doğru rol modellerle dünya coğrafyasını tanıtmak, insani değerleri anlatmak, kültürel ve tarihi birikimi geleceğe taşımak ve en önemlisi de ırk, dil, din, engel ayırt etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler sunmak için Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından kaleme alınan Şakrak serisinin 7'nci kitabı “Şakrak 7 Bilim ve Teknoloji Serüveni” Tuzla'da tanıtıldı. Tuzla Belediyesi'nin bilim ve sanat çalışmalarının anlatıldığı kitabın tanıtım buluşmasına yüzlerce çocuk katıldı. Çocukların zihninde yer etmiş olan önemli karakterlerle bilimi çocuklara sevdirmek gerektiğini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Toplum içindeki bireylerin çocukluk yaşlarından itibaren bilime ilgisinin artması ve bilimle beraber teknolojiyi geliştirme konusunda fayda sağlamaları için çocukluk yaştan itibaren bilime sevgisinin oluşması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Çocuklara doğru rol modellerle dünya coğrafyasını tanıtmak, insani değerleri anlatmak, kültürel ve tarihi birikimi geleceğe taşımak ve en önemlisi de ırk, dil, din, engel ayırt etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler sunmak için Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından kaleme alınan Şakrak serisinin 7'nci kitabı okurları ile buluştu. Her serisinde Şakrak karakterinin farklı bir bölgeyi tanıttığı kitabın 7'ncisi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katkıları ile Tuzla ilçesinin tarihi, kültürü ve bilim, teknoloji mekanları macera serüvenine dönüştürüldü ve zeka bilmeceleriyle ve şifrelerle eğlenceli dille anlatılıyor. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kitabın yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar Şakrak maskotu ile unutulmaz bir gün yaşadılar.

“Bilimi çocuklara sevdirmeliyiz”

Açılış programında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Ayşe Gül Kara Zorlu hanımefendinin kaleme aldığı Şakrak karakterinin 7'inci serisinin tanıtımını yaptık. Bir fuarda Ayşe Hanım ile karşılaştığımızda kendilerinden bir şey rica etmiştim. Şakrak serüveninin yeni kitabı bilim üzerine olabilir mi? isteğinde bulunmuştum. Çünkü bilim bizim için çok kıymetli. İnsanoğlunun sahip olduğu tüm teknolojinin temelinde bilim yatıyor. Bilimsel bilginin toplumdaki fayda ve toplumun geleceğindeki katkılarının çok net olduğunu biliyoruz. Toplum içindeki bireylerin çocukluk yaşlarından itibaren bilime ilgisinin artması ve bilimle beraber teknolojiyi geliştirme konusunda fayda sağlamaları için çocukluk yaştan itibaren bilime sevgisinin oluşması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Ayşe Hanım böylesine bir talebimiz karşısında ‘Hay hay' dediler ve başladılar. Çok zorlu ve yoğun bir çalışma sonrasında güzel bir eser ortaya çıkardılar. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için Tuzla'da yapmış olduğumuz gerek bilim merkezinin, bilim evlerinin, kutup müzesinin, gözlem evi dahil olmak üzere bir çok yapmış olduğumuz çalışmalarımızı bir kitapçıkta toplayıp çocuklara bilim ve teknolojide yol haritası çizmesi açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Tuzla'yı gezdik, yaşadık ve bir hikâye çıkardık”

Şakrak karakterinin mimarı Ayşe Gül Kara Zorlu,” Bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Şakrak sadece kitap hikâyesi değil; biz önce Tuzla'yı gezdik, yaşadık, bilim ve teknolojiyle ilgili çalışmalarını 2 üniversite danışmanlığında bilimsel anlamda inceledik ve bir hikâye çıkarttık. Çocuklara ne anlatırsak anlatalım karakterler üzerinde anlattığımızda daha etkili olduğunu düşünerek, Şakrak'la hikayenin içine zeka oyunları, bilmeceler yerleştirerek bir macera hikayesi çıkarttık” dedi.