Çöken istinat duvarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Kağıthane'de yoğun yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü. Duvarın yan tarafında bulunan gecekondu sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı.

Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda duvarın bitişiğinde bulunan gecekondunun sakinleri korku dolu anlar yaşadı. 2 metrelik duvarın çökmesiyle göçüğün altında kalmaktan kıl payı kurtulan vatandaşlardan Zeynep Adıgüzel, "Çok korktuk. Bir anda gürültüyle dışarı fırladık. Ev üzerimize yıkılıyor zannettik" diyerek yaşadıklarını anlattı.