Çöl sıcaklarına karşı sokak hayvanları buharla serinletiliyor

Bağcılar Belediyesi, Cezayir'den gelen çöl sıcakları denilen bu boğucu sıcak günlerinde sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Belediyeye ait hayvan barınağındaki kedi ve köpekler, gün boyunca buhar püskürtme sistemiyle üstten serinletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre Cezayir'den gelen sıcak hava dalgası bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Pazar günü sıcak hava ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek. Bu kavurucu sıcaklar İstanbul'da nemin etkisiyle artış gösteriyor. “Çöl” sıcakları diye tabir edilen boğucu sıcaklar bugünden itibaren etkili olmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi de çöl sıcaklarından etkilenen sokak hayvanları için serinleme sistemini tekrar hizmete soktu. Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti veriliyor. Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için saat 10.00 - 16.00 arasında üstten püskürtülen buharla serinletiliyor. Barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler de bulunuyor. Sağlıksız ve tedaviye muhtaç köpeklerin bakımı ve tedavileri de barınakta görevli veterinerler tarafından yapılıyor. Ayrıca ilçede bulunan bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da gideriliyor.

Bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarının da etkilendiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kavurucu sıcaklara karşı sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Onların olumsuz şekilde etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık” dedi.