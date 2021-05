Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Bahçelievler'de glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına, gıda paketi dağıtıldı. Çölyak hastaları için özel hazırlanan glütensiz gıda kolileri, ilçede tespit edilen 70 aileye ulaştırıldı.

Glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına ürün desteğini sürdüren Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıttı. Periyodik aralıkla dağıtılan paketlerin içerisinde 22 ürün bulunuyor. Ayrıca Ramazan Ayı nedeniyle çölyak hastalarına özel güllaç da takdim edildi. Çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekipleri tarafından ilçede tespit edilen 70 aileye ulaştırıldı.

“Çölyak hastalarımıza bu kolileri iletmeye çalışıyoruz”

Kolilerde 22 adet ürün olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekibinden Ufuk Korkmaz, “Yıl içerisinde devamlı olarak Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın aracılığıyla çölyak hastalarımıza bu kolileri iletmeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde unundan lavaşına, ekmeğinden çikolatasına kadar çölyak hastalarına uygun olacak şekilde olanlar, bunları 22 parça olmak üzere çölyak hastalarımıza götürmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bayramda veya özel günlerimizde bize hediye olarak yiyecekler gönderiyorlar”

Ürünlerin pahalı olduğunu belirten Senem Elif Korkmaz, “Alerjimi sekiz yaşında öğrendim ve ilk 1-2 sene çok zordu. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Beslenmek cidden çok zordu çünkü hiçbir yerde hiçbir atıştırmalığımız ve yemeğimiz yoktu. İki sene sonra ailemle ben farklı şeyler deneyerek farklı yiyecekler bulmaya başladık. Ekmeklerimiz tutmuyordu çünkü çok sert ve hemen yumuşuyordu. Her bayramda veya özel günlerimizde bize hediye olarak yiyecekler gönderiyorlar. Çok memnunuz, çoğu kişiye böyle şeyler yolladıkları için Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok zor fakat insanlar bunları birazcık daha anlamaya başladığı için yiyecekler şu an bulunuyor. Fakat çok pahalılar yani normal fiyatının 2-3 katı oluyor çoğu zaman her şey, o yüzden bazı şeyleri herkes alamıyor” şeklinde konuştu.

“Bütün mutfak düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık”

5 yaşındaki oğlu çölyak hastası olan Ayça Güner, “2019 Nisan ayında Mete'ye çölyak teşhisi kondu. O tarihten beri glütensiz besleniyoruz. Bütün mutfak düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ama şikayetçi değiliz. Çok daha sağlıklı besleniyoruz. Onun gelişimi de normale döndü. Ürünlere ulaşmak zor ve pahalılar ama alışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.