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Comolli altyapı hocası için ilan verdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, iş dünyasının sosyal medya platformu olan Linkedin’e altyapı hocası için ilan verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, iş dünyasının sosyal medya platformu olan Linkedin'e altyapı hocası için ilan verdi.


Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli ilginç bir işe imza attı. Fenerbahçe'de altyapı hocası için sosyal medya platformu Linkedin'e ilan veren Comolli alışılmadık bir metot uygulamış oldu. İlanda ise başvuracak kişilerin UEFA Pro Lisans, üst seviyede futbol tecrübesi, deneyimli ve iletişim becerisi yüksek şartları koşuldu.

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