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Comolli, Karagümrük - Şanlıurfaspor maçında

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TFF 2.

Lig Play-off mücadelesi olan Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçını izleyenler arasında bulunuyor.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin idari menajeri Onur Başar ile müsabakayı takip eden Comolli'nin, kendisine eşlik eden Başar ile birlikte kısa notlar aldığı da gözlendi.

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