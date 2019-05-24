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Comolli ve Deivid Başakşehir'de

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor.

Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izlediği iddia edildi.


Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.

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