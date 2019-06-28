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Comolli'den Gomis açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Gomis’le görüştüğü haberleri üzerine, "Kendisi benim arkadaşım, tabii ki de İstanbul’da olduğunda görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Gomis'le görüştüğü haberleri üzerine, "Kendisi benim arkadaşım, tabii ki de İstanbul'da olduğunda görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den Gomis'le ilgili açıklama geldi. 2 sezon önce Galatasaray formasıyla attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan ve ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hlilal'a transfer olan Gomis, tatil için geldiği İstanbul'da Damien Comolli ile bir görüşme yaptı. Gerçekleşen görüşme, transfer konusunda kafalarda soru işareti bırakırken, Comolli'den konuyla ilgili açıklama geldi. Gomis'in arkadaşı olduğunu söyleyen Comolli, "Kendisi İstanbul'da olduğu zaman görüşüyoruz ama başka bir şey yok. Transfer görüşmelerini halka açık yerlerde yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

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