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Comolli'den İrfan Can'a yakın takip

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir’in futbolcusu İrfan Can Kahveci’yi Trabzonspor maçında tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor maçında tribünden takip ediyor.


Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip ediyor. Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyen Comolli, aldığı notlarla bir rapor hazırlayarak teknik heyete sunacak.

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