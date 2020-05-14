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CONMEBOL korona virüs tedbirlerini açıkladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında oynanacak karşılaşmalarda futbolcuların forma değiştirmesi, flama verilmesi, tükürmesi ve topu öpmesi yasakladı.


CONMEBOL, Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında alınacak korona virüs tedbirlerini, resmi internet sitesinden açıkladı. Turnuva öncesinde futbolcu ve hakemlerin korona virüs testine gireceği, testlere girmeyi reddedenlerin organizasyonlarda yer alamayacağı ifade edildi. Karşılaşma öncesinde futbolcu ve hakemlere ateş ölçümü yapılacağı, müsabakalar oynanırken tükürmenin, topu öpmenin yasaklandığı ve maç sonrasında da forma değişiminin olmayacağı açıklandı.


Maç öncesinde takım kaptanlarının flama değişimi de yasaklanırken, su şişelerinin kişiye özel olacağı ifade edildi. Basın toplantılarında da maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

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