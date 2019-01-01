Çöp toplama araçları son sistem kameralar ile çalışıyor

Sektörün öncü firmalarında Optimum Teknolojik Hizmetler tarafından, Pendik Belediyesi'nin çöp toplama araçlarına takılan kameralar sayesinde araç ve personel takibi titizlikle yapılırken ayrıca bir vatandaşı yanlışlıkla çöpe attığı altınları da bulunarak sahibine teslim edildi.

Optimum Teknolojik Hizmetler firması teknoloji konusunda Türkiye'de öncü belediyelerden olan Pendik Belediyesi ile el ele vererek önemli bir hizmeti daha başarı ile uygulamaya devam ediyor.

Optimum Teknolojik Hizmetler firması tarafından daha önce 3 firmanın kamera sistemi yaptığı ancak verim alınmayan çöp toplama araçları firma tarafından son teknoloji kameralar ile donatıldı. Sistemin 4 yıldır sorunsuz bir şekilde yüksek verimli çalıştığı kaydedildi. Kurulan sistem sayesinde ayrıca araç kameraları ve araç takip sistemi tek yazılımda birleştirilerek tek noktadan yönetilebilirken bu sayede Pendik Belediyesi araç takip firmasına ve GSM operatörüne 50 araç için de ücret ödemiyor. Her araçta yol, şoför kabini ve arka taraf görülecek şekilde 3 kamera olduğu öğrenilirken, araç içine yerleştirilen monitör sayesinde şoförde araçta görevli olan personeli görebiliyor. Personel çöpleri kamyona koyduktan sonra güvenli bir şekilde hareket ederken, böylece işler daha hızlı ilerliyor ve iş kazaları da en asgari seviyeye indirilmiş oluyor. Sistem sayesinde personeller daha güvenli şartlarda çalışmış oluyor.

""Kurallara uyan personelleri sistem sayesinde ödüllendiriyoruz"

Pendik Belediyesi temizlik hizmetleri yüklenici firma olan Has Temizlik firmasının filo yöneticisi Aydın Kaya sitem ile birlikte şoför ve personelin titizlikle denetlendiğini ve kurallara uyup uymadıklarının denetiminin daha iyi bir şekilde yapıldığını vurguladı. Kaya, “Kameralardan araçları hızlı kullanan ya da araçta sigara içen personeller tespit edilebiliyor. Kurallara uymayanlar uyarılırken, kurallar uyan personeller ise ödüllendiriliyor. Araç takip sisteminde rota ihlali, hız ihlali gibi birçok raporlama geriye dönük olarak alınıyor aynı zamanda bunlar gerçekleştiğinde alarm verdirilebiliyor. Aynı şekilde kamera sisteminde de kameralar bozulursa ya da hard disk arızası olursa uyarı veren sistem sayesinde gerekli müdahaleler yapılabiliyor” dedi.

Altınlar kameralar sayesinde bulundu

Bir vatandaşın kaybolan altınlarının sistem sayesinde bulunup sahibine ulaştırıldığını da belirten Aman, “Bunun yanından vatandaşlara daha iyi hizmette verilirken, önceki zamanlarda altınlarının yanlışlıkla çöpe atan bir vatandaşın ihbarı üzerine sistemde o gün ve belirtilen saatte görev yapan araç ve personeller incelenerek vatandaşın altınları bulunup sahibine teslim edildi. Kameralar sayesinde çöp döküm alanındaki yer belirlendi ve altınlar bulunup vatandaşa teslim edildi” diye konuştu. Kaya'da sistemin verimliliğinden bahsederek, Optimum Teknolojik Hizmetleri yetkililerine teşekkür ederek aynı sistemin diğer belediyeler tarafından da uygulanabileceğini aktardı.

Gelişen teknoloji konusunda destek ve tanıtıma hazırız

Optimum Teknolojik Hizmetler firması yetkilisi Yavuz Aman, sistemin bütün belediyeler yada temizlik firmalarına kurulabileceğini kaydetti. Belediyeler ve firmalara teknik destek verebileceklerini aktaran Aman, gelişen teknolojiyi en iyi şekilde belediye ve firmaların ayağına götürmeye, tanıtımını yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.