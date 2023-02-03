Çöpe gidecek malzemelerle uçak tasarladılar

Üniversite öğrencileri “kaynak tasarrufu ve atık yönetimi” çerçevesinde iki yıllık bir çalışma ile sürdürülebilirliğe dikkat çeken önemli bir projeye imza attı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programlarının hazırlamış olduğu havacılıkta sıfır atığın hedeflendiği projede gündelik hayatta kullanılan ve atık hale gelen cam, plastik, kağıt ve metallerden oluşan malzemeler havacılık çatısı altında birleştirtilirdi. Gençler, fön makinesi kullanarak uçak motoru, plastik borulardan gövde, pet şişelerden uçak burnu ve kuyruğu tasarladı.

Geri dönüşüm malzemelerinden uçak tasarladılar

Projeye öğrencilerden yoğun ilgi olduğunu kaydeden proje danışmanı, Uçak Teknolojisi Öğr. Üyesi Ali Tolga Türkoğlu, “Atık Yönetimi için bir farkındalık oluşturmak istedik. Projelerin hepsini günlük hayatımızda kullanılmayan ya da gülük hayatımızda bir şeklide çöpe atılacak olan atık durumundaki malzemelerden tasarladık. Kaynak tasarrufunu önemsedik. Proje ile atık malzemelerin kullanımını arttırmak ve aynı zamanda kaynak tasarrufu sağlamayı hedefledik” dedi.

Fön makinesi uçak motoruna dönüştü

Atık yönetimi ile tamamen gündelik hayatta kullanılan malzemelerin kullanıldığını belirten Türkoğlu, “Öğrencilerimiz inşaatlarda kullanılan ve çatlayan pimaş boruları uçak gövdesinde kullandı. Pet şişeler ile uçağın burnunu ve kuyruğunu, korniş ile de uçak kanadı yaptılar. Motor olarak ise dört farklı güç ayarında çalışan fön makinesi pervaneleri kullanıldı. Bu tasarlanan maket uçak ile öğrencilerimize hem uygulamada uçuş safhalarını anlatıyoruz hem de havalimanını anlatıyoruz” diye konuştu.

“Öğrenciler sektörde fark oluşturacak”

Havacılık alanında kaynakların doğru kullanılması ve sıfır atık hedefinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, “Havacılıkta sürdürülebilirlik noktasında karbon emisyonunun giderek düşürülmesi hedeflenmekte ve bu hedef projelerle desteklenmektedir. Öğrencilerimiz projeleri kendi oluşturdukları ekiplerle gerekli tüm adımları izleyerek gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimiz üretkenliklerini, hayal güçlerini, ekip çalışmasında ne kadar başarılı olduklarını ortaya çıkardığı ürünlerle göstermişlerdir. Ortaya çıkan ürünler öğrencilerimizin başarısının ve sektörde üretken kişilikleriyle ön plana çıkacak iyi birer ekip oyuncusu olabileceklerinin ispatı niteliğindedir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.