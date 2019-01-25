Çöplükten tesise, tesisten çeyrek finale bir başarı hikayesi

Ümraniyespor 1993 yılında patlayan Ümraniye'deki çöplüğün arazisine kurulan tesislere yerleşmesinin ardından, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın büyük destekleri ile sürekli yükselen ve büyük bir grafik çizerek Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden takım haline geldi. Şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başkan Hasan Can'ın 2004 yılında göreve gelmesiyle başlayan 15 yıllık serüvenin ardından Ümraniyespor başarı basamaklarını tek tek çıktı ve bu başarılarını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkarak taçlandırdı. Ümraniyespor son 15 yıl içinde, Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e, daha sonra Bölgesel Amatör Lig'den, 3. Lig'e, ardından 2. Lig'e ve en sonunda da Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek tarihe geçen Ümraniyespor'un golünü 89. dakikada Leandrinho attı. Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçına Başkan Hasan Can'ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, maçın ardından oyuncuları tebrik ederek çeyrek finalde Ümraniyespor'a başarılar diledi. Başkan Hasan Can, Ümraniye Çarşı Metro durağında Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, Ümraniyespor futbolcuları ve taraftarları ile bir araya gelerek kutlamalara katıldı.