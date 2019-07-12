Corendon, Kuşadası turizm profesyonelleri ile buluştu

Corendon Airlines, Kuşadası otel ve acenteleriyle Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen keyifli bir kahvaltıda bir araya geldi.

Corendon Airlines, Kuşadası ve çevresinde hizmet veren oteller, incoming şirketleri, seyahat acenteleri ve basın mensuplarını Kuşadası Double Tree by Hilton Gio Restaurant&Lounge'da düzenlenen kahvaltıda ağırladı. 12 Temmuz'da Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, turizm yöneticilerine Corendon'un 1 Haziran itibarıyla başlayan İzmir-Almanya uçuşlarının yanı sıra son dönemdeki çalışmaları ve Corendon Airlines'ın kış programı hakkında da detaylı bilgi aktarıldı.

Bu özel buluşmaya katıldıkları için tüm misafirlere teşekkür eden Karaer, “2005 yılında kurduğumuz Corendon Airlines'in kısa süre içinde bu seviyelere ulaşması son derece gurur verici. Haziran ayı itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Almanya'nın dokuz şehrine başlattığımız direkt uçuşlar yoğun ilgiyle karşılandı. Beklentilerimizin çok ötesinde ilgi gören yeni hatlarımızdan aldığımız motivasyonla hedeflerimizi daha da ileri taşıyoruz. 2019-2020 kışı boyunca Avrupa'nın 7 meydanından İzmir'e düzenleyeceğimiz uçuşların programını açıklamıştık. 2020 yazında da meydan sayımızı ve base ettiğimiz uçak sayısını arttırarak İzmir özelinde tüm bölge turizmine büyük katkılar sağlamak istiyoruz” dedi.

Organizasyona katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Corendon'un bölgeye düzenleyeceği uçuşların sektör ve özellikle kış turizmi için önemine dikkat çekerek bu uçuşlar için Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.