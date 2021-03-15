Corendon Sport Talks, Altınordu'ya konuk oldu

Spor dünyasından saygın isimleri YouTube kanalında yayınladığı Corendon Sport Talks'ta ağırlayan ilklerin havayolu Corendon Airlines, üçüncü bölümde 'Geleceğe Uçuş Sponsoru' olduğu Altınordu Futbol Kulübü'nün tesislerine konuk oldu.

Türkiye'de maç anlatan ilk ve tek kadın spiker Başak Koç, Altınordu Futbol Kulübü ile ilgili merak edilen tüm konuları, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu FK CEO'su Barış Orhunbilge'ye sordu. Ayrıca A Takım'ın başarılı oyuncusu Enis Destan ve U19-U18 takımının başarılı ismi Tayfun Tatlı da açıklamalarda bulundu.

"Bu toprakların çocukları, kendilerine sevgi gösterilirse sürdürülebilir başarılar elde edebilirler"

Çocukların kendisi için gençleşmek demek olduğunu söyleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Artık biliyorum ki bu toprakların çocukları, kendilerine iyi imkanlar verilirse, sevgi gösterilirse mutlaka ve mutlaka Avrupa'daki ve dünyadaki yaşıtları kadar başarılar kazanabilirler, hatta sürdürülebilir başarılar elde edebilirler. Kulübümüz, kuruluş misyonu itibarıyla bir sosyal bir girişim. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu misyonumuz çerçevesinde, spor sponsorluklarına büyük önem veren sizleden de büyük güç alıyoruz. Çünkü Altınordu FK'nın çocuklarımızın gelişimindeki fark oluşturan yönü, çeşitli yaş gruplarındaki takımları ile yurt dışındaki turnuvalara sıklıkla katılmasıdır. Corendon Airlines'ın desteği sayesinde pandemi öncesinde 25 turnuvaya katılan kulübümüz, şartlar normale döndüğünde 50 turnuvaya katılabilecek. Bu, çocuklarımızın gelişimi için çok önemli. Çünkü yurt dışındaki yaşıtlarıyla daha fazla maçta karşılaşabilecekler" dedi.

Orhunbilge: "142 futbol okulumuzda 13 bine yakın öğrenci temel futbol eğitimi alıyor"

Altınordu'nun Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kurulan ilk kulüp olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Altınordu FK CEO'su Barış Orhunbilge ise "Altınordu, Eczacıbaşı ailesinin üyeleri ve arkadaşları tarafından kurulan, Cumhuriyet'in ilk kulübü. Kulübümüzün kuruluş tarihi 26 Aralık 1923. Kulübümüz, çocuklarımızı sporla buluşturma noktasında sosyal bir misyona da sahip. 2021 yılı itibarıyla 142 futbol okulumuzda 13.000'e yakın öğrencimiz var. Bu okullarımızda yetenekli görülen çocuklarımız da Altınordu Futbol Akademisi'nin bir parçası oluyor. Bu akademide yerleşik bir şekilde nitelikli futbol eğitimi alan sporcularımız da A Takım'a ve hatta sonrasında Avrupa kulüplerine geçiş yapıyor. Altyapı takımlarımızda yer alan çocuklarımız, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin de sahip olduğu bilimsel antrenman tesislerinde temel futbol eğitimi alıyorlar. Kanıta ve kayıta dayalı çalışma teknikleri ile birlikte çocuklarımızın gelişimini de bilimsel ve modern bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca tesislerimizdeki örnek yaşam alanlarımız sayesinde çocukların doğadan kopmamasını da sağlıyoruz. Çocuklar, tarım alanlarımızdaki bitkilerin yetişmesini yakından görüyor, aynı zamanda da tesislerimizdeki inek, tavuk ve ördek gibi hayvanların bakımını gözlemleyebiliyor. Bu sayede çocuklarımız hayata tanıklık edebiliyor. Çocuklarımızın en çok eğlendikleri alanlardan biri de bu" dedi. U12 İzmir Cup'ın Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline geldiğini de söyleyen Orhunbilge, "Bu turnuvada Avrupa'nın saygın kulüplerinin U12 takımlarını ağırlıyoruz. Tabii ki bu tip bir turnuvayı gerçekleştirebilmeniz için takımlara kapsamlı imkanlar sunmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Enis Destan: "Performansımı özkaynak düzeninde aldığım eğitimlere borçluyum"

Altınordu FK formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de çok başarılı performans gösteren forvet Enis Destan, futbol eğitiminin A Takım performansına yansıdığını ifade ederek, "Şu an A Takım'da gösterdiğim performansı özkaynak düzeninde aldığım eğitimlere borçluyum. Bu sezon maçlarda yaptığım hareketler, antrenmanlarda yaptığım tekrarların sonucu. Kendimi daha da geliştirmek için çalışıyorum" dedi. Altınordu'nun alt yaş gruplarında forma giyen ve bu gruplarda öne çıkan isimlerden Tayfun Tatlı da "Kulübümüzde Avrupa'daki yaşıtlarımız kadar kaliteli futbol eğitimi alıyoruz. Örneğin orta saha oyuncuları olarak çevre kontrolü, hızlı düşünmek ve harekete geçmek olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Altınordu FK olarak farkımızı ortaya koyduğumuz nokta da bu oluyor” açıklamasını yaptı.