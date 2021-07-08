Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt

Avcılar ve Uzunköprü Belediyeleri'nin iş birliği ile Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitirenler anısına anıt yapıldı.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü- Halkalı arasında sefer yapan trenin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 kişi için Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Anıt Park yapıldı. Avcılar Belediyesi'nin desteği ile yapılan Anıt Park, facianın yıl dönümünde bugün saat 13.30'da düzenlenen anma töreniyle açıldı.

Yaşamını yitirenlerin isimlerinin ölümsüzleştirildi “8 Temmuz Anıtı”ın açılışına Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Avcılar ve Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Özlem Becan “Kayıplarımızı anmak, isimlerini sonsuza dek yaşatmak için adalet arayışımızın simgesi olmasını umduğumuz anıtımızın önünde bir kez daha adalet talebimizi yineliyoruz. Geciken adalet adalet değildir. Çorlu Tren Facia'sından ders çıkarılmış olmasını umuyor hiç kimsenin bu yüzden bir daha canının yanmasını istemiyoruz” dedi.

İlk günden itibaren davanın gönüllü avukatlığı yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise konuşmasında şunlara değindi: “8 Temmuz 2018'de ilk günden itibaren bu bir kaza değil, bir bir facia, bu bir katliam dedik. Facia incelendikçe, deliller ortaya çıktıkça bu sözün ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bir değil onlarca eksiklik ve hata vardı. Bir dizi hatanın olduğu bu yerde 25 canımızı yitirdik. Aradan 3 yıl geçti. Türkiye'de acılar yaşayan insanların bir mücadelesi var, adalet arayışı var. Bu faciada yaşamını yitirenlerin aileleri de maalesef ki böyle bir mücadele içine girmek zorunda kaldı. Bu unutulacak bir acı değil. Kaybettiklerimize borcumuz unutturmamak ve gerçek suçluların cezasını çekmesi. Gerçek sorumlular bulunana kadar da dün avukat olarak bugün de Avcılar halkının temsilcisi bir belediye başkanı olarak, dayanışma duygularıyla yanınızda olacağım. Bu anıtın başka acılar yaşanmamasına vesile olmasını diliyorum”.