Coşkun Sabah'tan "bikinili fotoğraf" yorumu iddiasına suç duyurusu

Sabah, suç duyurusu dilekçesinde iddia edilen ifadeleri kullanmadığını belirterek, hedef gösterildiğini söyledi.

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kızının sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine sarf ettiği iddia edilen sözler gündem olmuştu. Birçok kesimin tepkisini çeken ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine ünlü sanatçı Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu.

“Sebeplerini bir baba olarak açıkladım”

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade veren Sabah, kızı Roza'nın geçtiğimiz yaz sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarının basında gündem olduğunu ve belli internet siteleri üzerinden servis edildiğini söyleyerek “Ben kızımın sosyal medya hesabını kapatmasını istedim. Hesap gizli hale getirildi. Bu konunun haricinde gazetenin muhabiri yaklaşık 1 hafta önce telefon yoluyla beni aradı. Röportaj yapmak istediğini belirtti. Ben kendisinden röportajın kayıt altına alınmasını istedim, bunu kabul etti. Röportaj konusu haricinde kendisi kızıma ait fotoğrafların kaldırılmasının tepki çektiğini, neden bu şekilde yol izlediğimi sordu. Ben de bunun sebeplerini bir baba olarak açıkladım” dedi.

Kendisinin farklı kültürlerden ve kesimlerden sevenlerinin olduğunu söyleyen Sabah “Hayat görüşü farklı olan kitlelerin gözünde bu şekilde gündeme gelmek istemediğimi, bu olayın Batı bölgelerinde normal karşılanıp ancak benim memleketimin de bulunduğu Doğu bölgelerinde dillendirildiğini belirttim. Sanatçı olarak hiçbir ayrım gözetmediğimi, geleneklerimize saygılı bir hayat sürdüğümü, fotoğraflara yönelik tepkimin de bu minvalde ortaya çıktığını söyledim” ifadelerini kullandı.

“Ben ‘İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına izin vermem' demedim”

Kızının da karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde tepkisini anladığını söyleyen ünlü sanatçı “Kızım fotoğrafları kaldırdı. Kesinlikle ben ‘İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına izin vermem' şeklinde sözler söylemedim” şeklinde konuştu.

“Kişilik haklarıma saldırıldı”

Ünlü sanatçı, röportajın başlığında ve içeriğinde söylemediği ifadeler kullanılarak hedef gösterildiğini dilekçesinde belirtti. Kişilik haklarına saldırıldığını ifade eden Sabah, “Haber sahibinden, gazetenin müdürü ile genel yayın yönetmeninden şikayetçiyim” dedi.

“Ahmet Hakan'dan da özür bekliyorum”

Suç duyurusunun ardından olaya ilişkin açıklama yapan Coşkun Sabah “Benim ağzımdan çıkmayan kelime başlık yapıldı. Eğer Ahmet Hakan da köşesinde bir özür yazmazsa, onun hakkında da çok üzülerek benim arkadaşım dostum ama dava açacağım. Bir özür bekliyorum çünkü yalan bir haberi alıp dün köşesinde kullanmış. İnsanlar söylemediği bir sözden yargılanamazlar” dedi.

“Tazminat davası da açıyoruz”

Avukat Berrin Ayata ise haberi yapan yayın müdürü ve içerik müdürü hakkında şikayetçi olduklarını söyleyerek “Savcılık bunu değerlendirecek. Öte taraftan kurumla ilgili tazminat davası da açıyoruz. Coşkun Bey'i üzen şey hem anlaşılamaması hem de sevdiği bölge halkıdan bu tepkilerin gelmesi” şeklinde konuştu.