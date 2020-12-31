Covid-19, 2020'de iletişim sektörünün alışkanlıklarını değiştirdi

Medya veritabanı ve basın bülteni dağıtımı konusunda bir hizmet sağlayıcısı olan Basinodam.com'un verilerine göre, markaların 2020 yılında medyaya servis ettiği basın bülteni içeriklerinin odağı Covid-19 oldu. Basinodam.com Genel Müdürü Burak Celep,“2020'nin ilk yarısında basın bülteni dağıtım sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. Sektör ayrımı gözetmeksizin platformumuz üzerinden markaların medyaya servis ettiği basın bültenlerinin yüzde 62'si Covid-19 veya bağlantılı konular ile ilgili olurken uzaktan eğitim, temassız ödeme, online tahsilat ve uzaktan şirketi içi iletişim gibi konular öne çıktı” dedi.

Basın bülteni gönderimi yapılan kategoriler incelendiğinde ise sağlık sektöründe faaliyet gösteren markaların medyaya gönderdiği basın bültenlerinin yüzde 78'i Covid-19 veya bağlantılı konular ile ilgili olurken, diğer sektörlerde durum ise; bilişim yüzde 67, turizm yüzde 64, perakende yüzde 54, sanayi yüzde 53, moda yüzde 41, emlak yüzde 39 ve Kamu-Belediye yüzde 18 şeklinde oldu.

“Yurt dışı basın bülteni gönderimi arttı”

Burak Celep, bu dönemde sayı olarak en az basın bülteninin Kültür Sanat ve Turizm kategorilerinde dağıtıldığını belirtirken en fazla artışın ise Bilişim ve Savunma kategorilerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Eğitim ve bilişim sektörlerinde ise, en fazla uzaktan eğitim ile ilgili basın bülteni dağıtımının yapıldığını belirten Celep, “Ekonomide ise genellikle ihracat ile ilgili içerikler öne çıktı. Firmalar bu dönemde yurtdışı tanıtımına ağırlık vererek hedef pazarlarına yönelik iletişim çalışmalarını 2019 yılına göre yüzde 40 artırdı” diye konuştu.