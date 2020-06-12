Covid-19 çocuk ve gençleri obezite ile vuruyor

Türkiye'deki obez hastaların yüzde 60'ını 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Yapılan ABD kaynaklı araştırmalara göre, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocuk hastalar arasında altta yatan en yaygın sebep yüzde 22 oranıyla obezite olarak tespit edilmiş. 2-6 yaş arası obez hastaların yüzde 67'si mekanik ventilasyona ihtiyaç duyarken, bu oran normal kilolu çocuk hastalarda yüzde 20 olarak gerçekleşmiş.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Dünya genelinde araştırmalarla ortaya konulan Covid-19 çocukluk/gençlik çağı obezitesi ilişkisi, büyük tehlikeye işaret ediyor. Farklı ülkelerde hazırlanan “yoğun bakım klinik gözlem raporları” yoğun bakımda yatan genç hastalarının büyük çoğunluğunun obez olduğuna işaret ediyor. Geleceğimizi, obezite ve eşlik eden hastalıklar döngüsünden kurtarmalıyız” dedi.

Erk: “Çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek ve konuya dikkat çekmek üzere sayısız projeler ve eğitimler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda önce sağlıklı ve dengeli beslenmeye, ardından hareketsiz kalmamaya dikkat çektik. Ancak bugün geldiğimiz noktada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de haftalar süren karantina süreci, fiziksel aktiviteyi azaltırken dengesiz beslenmeyi arttırdı. Türkiye'de her yıl yüzde 8 oranında artış çocuk obez hasta sayısı 2020 için çok daha vahim bir tablo ile karşımıza çıkacak'' dedi.

Bugünün çocuklarının geleceğin kronik hastalıklı bireyleri olmaması için aileleri iş birliğine davet eden Erk, “Obezite birçok sağlık sorunun olduğu gibi böbrek hastalıklarının da önemli nedenlerinden biri. Bugün ise tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki Covid-19 nedeniyle genç obez hasta ilişkisi nedeniyle yoğun bakım yatışları tespit ediliyor. Bu durumda ailelerden her zaman olduğundan daha üstün bir çaba bekliyoruz. Bugün her ne kadar ilk dalganın sönümlendiği, tedbirlerin gevşetildiğini gözlemliyorsak da olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mart ayından bu yana aktif spordan ve açık alanda hareketten uzaklaştık. Gerek hareketsizlikten, gerekse strese bağlı olarak, biraz da sosyal medyanın da etkisiyle normalden daha fazla yiyecek tüketerek kilo aldık. Hem kas gücümüzü yeniden kuvvetlendirerek ideal kilomuza ulaşmak, hem bağışıklığımızı desteklemek, hem de Covid-19 açısından sonbahar aylarında beklenen belirsiz duruma hazırlıklı olmak için sadece çocuklarımızı değil, her yaş grubunu yetersiz, dengesiz ve düzensiz beslenmeden uzak tutmalıyız. Bu konuda beslenme uzmanlarından ve uzman hekimlerden destek almak üzere harekete geçmeliyiz'' dedi.