“Covid-19'un Çevreye Etkileri” resim yarışması başladı

Dünya Çevre Haftası kapsamında etkinliklerini sürdüren Eyüpsultan Belediyesi, ‘Covid-19'un Çevreye Etkileri' konulu resim yarışması düzenliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen yarışmada ilk üçe giren çocuklara bisiklet hediye edilecek. Yarışmaya katılım şartları arasında Eyüpsultan ilçesinde ikamet etmek ve 2011-2015 doğumlu olmak gibi koşullar yer alıyor. 6-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 25 Haziran Cuma.

Yarışmanın sonuçları 28 Haziran Pazartesi günü Eyüpsultan Belediyesi resmi sitesinden yayınlanacak. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma, Dünya Çevre Haftası'nda pandeminin çevreye olan etkileri ve çevreye karşı duyarlılık bilincini artırmak amacıyla düzenleniyor. Yarışma ve yarışmayla ilgili tüm gelişmeler www.eyupsultan.bel.tr web sayfasında yayınlanacak. Başvuru resimleri jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak. Seçim Kurul'da ise Cevdet Yıldız (Başkan Yardımcısı), Musa Uçar (Temizlik İşleri Müdürü), Turan Avcı (Çevre Mühendisi), Gülsüm Tiryaki Bayram (Mustafa Kemal İlkokulu Öğretmeni), Sevilay Sezer (Mustafa Kemal İlkokulu Öğretmeni), Burak Öztürk (Medya ve Sanat Yönetmeni) yer alıyor.

Son başvuru tarihinin 25 Haziran olacağı yarışmada, eserler 26-27 Haziran tarihlerinde değerlendirilecek. Sonuçlar ise 28 Haziran'da açıklanacak. Pandemi nedeniyle ödül almaya hak kazanan çocukların belediyenin isimleri internet sitesi ve sosyal medya kanallarından yayınlanacak. 'Covid-19'un Çevreye Etkileri' konulu resim yarışmasına katılmak için çizdiği resmin fotoğrafını tam kareye sığacak şekilde katılımcı, isim ve soy ismi, yaşı ve okuduğu okulla birlikte fotoğraflarını 05308287513 numaralı WhatsApp hattından gönderebilecek.