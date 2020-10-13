Cristiano Ronaldo korona virüse yakalandı

Portekiz Futbol Federasyonu, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüse yakalandığını açıkladı.

Korona virüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Salgından etkilenen son isim ise İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo oldu. Uluslar Ligi maçları nedeniyle Portekiz Milli Takımı kampında bulunan başarılı futbolcunun, korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, COVID-19 testi pozitif çıktığı için milli takım kampından ayrıldı. Bu yüzden İsveç'e karşı forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmamakla birlikte şu an izole durumdadır. Bu durumun ardından kalan oyuncular salı sabahı tekrar teste tabi tutulmuş ve sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Uzun süre adasında kalmıştı

35 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinin henüz başlarında liglere ara verildiği süreçte Portekiz'de sahibi olduğu adada ailesiyle birlikte dış dünyadan izole bir hayat sürerek korona virüsten korunmuştu.

Fransız futbolcular alarmda

Portekiz, Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Pogba, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo'yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.