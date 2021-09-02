Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu

golüne ulaştı ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarının son anlarında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Ronaldo'nun 89. ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu gollerin ardından milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak milli formayla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.