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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’inde şubat ayının en iyi futbolcusu oldu.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'inde şubat ayının en iyi futbolcusu oldu.


Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şubat ayının futbolcusu seçildi. Portekizli futbolcu bu süre zarfında Arabistan Ligi'nde Al Fateh takımına 1, Al Wahda'ya 4, Damak'a da 3 gol attı. 38 yaşındaki yıldız Al Taawon müsabakasında da 2 asiste imza atarak şubat ayının en iyi futbolcusu olmayı başardı. Ronaldo, Al Nassr forması altında 5 lig maçında 8 gol atıp, 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu.

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