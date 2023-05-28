Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğu Al Ittihad takımına kaptırdı.

Suudi Arabistan Pro Lig 2022-2023 sezonunda Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 29. haftada Al Ittifaq ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, lider Al Ittihad'ın da Al Feiha karşısında 3-0 kazanmasıyla puan farkı 5'e yükseldi ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo, David Ospina gibi birçok yıldızı barındıran Al Nassr, bu sezon Suudi Arabistan Kral Kupası ve Süper Kupa'da yarı finallerde elenmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin son maçında sahasında Al Fateh ile karşılaşacak.

Ocak ayında Al Nassr takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 kez Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa'da mücadele etti.