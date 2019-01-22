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Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis cezası!

İspanya’da vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya 18.

İspanya'da vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya 18.8 milyon Euro para cezasının yanı sıra 23 ay da hapis cezası verildi.


Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili karar verildi. Suçlamaları kabul etmesinin ardından mahkeme tarafından 18.8 milyon Euro para cezasına çarptırılan yıldız oyuncuya ayrıca 23 ay da hapis cezası verildi. Cezası ertelenen yıldız futbolcu, tekrar suç işlemediği takdirde hapis cezasını çekmeyecek.

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