Crivelli ilk golünü attı

Medipol Başakşehir’in Fransız futbolcusu Enzo Crivell, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına attı.
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivell, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına attı.
Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 11 ve 23'de Visca, 27'de İrfan Can, 35'de Crivelli ve 83'de Giuliano'dan geldi.
Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcusu Enzo Crivelli, Antalya karşısında bulduğu golle kendisi adına sezonunun ilk golünü kaydetmiş oldu. Başarılı oyuncu, ayrıca 2020-2021 sezonunda Başakşehir'in attığı 7 golde Visca, İrfan ve Giuilano dışında imzası bulunan bir diğer isim olarak ön plana çıktı.