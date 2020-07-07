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Crivelli ve Visca 11 gole ulaştı

Medipol Başakşehir’in sahasında Denizlispor’u 2-0 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca, ligdeki gol sayılarını 11’e çıkarmış oldu.

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca, ligdeki gol sayılarını 11'e çıkarmış oldu.


Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada Visca'dan geldi. Crivelli ve Visca, bu gollerle ligdeki gol sayılarını da 11'e çıkardı.


Crivelli, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK (2), MKE Ankaragücü (2), Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ağlarını havalandırmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.


Edin Visca ise bu güne kadar Gençlerbirliği (3), Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor, Y.Malatyaspor, Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun asist sayısı ise 11.

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