CRRC, Çin Kitap Rafı Projesi ile Avustralya'da Çin Kültürü Kütüphaneleri kuruyor

Raylı taşıma ekipmanı şirketi CRRC Corporation Limited, Çin Kitap Rafı Projesi ile Avustralya'da Çin Kültürü Kütüphaneleri'ni kuracağını duyurdu.

Dünyanın en büyük raylı taşıma ekipmanı şirketlerinden biri olan CRRC Corporation Limited (CRRC, 1766.HK), Aralık ayında Avustralya, Melbourne'e çeşitli yönlerden Çin'i tanıtan 575'i aşkın kurgusal olmayan kitap teslim etti. Çin ve Avustralya arasındaki kültürel alışverişleri desteklemeyi ve karşılıklı güvene dayalı kapsayıcı bir topluluk oluşturmayı hedefleyen CRRC China Bookshelf (Çin Kitap Rafı) Projesi'nin bu teslimatla birlikte başlandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre China Bookshelf, tüm dünyada Çin ve Çin kültürüne odaklanan mini kütüphaneler oluşturacak. Kitaplar hem CRRC çalışanları hem de Çin dışındaki halk kitleleriyle paylaşılacak. Bu sefer Avustralya'ya teslim edilen 275 kitap Melbourne'deki CRRC Times Electric'de personel salonunda yer alırken diğer 300 kitap ise halk kütüphanesinden yerel vatandaşlara sunulacak. Projede seçilen kitaplar, Çin'in önde gelen yayıncıları tarafından yayımlanır ve Çin'in çeşitli kültürel unsurlarının yanı sıra Çin raylı taşıma endüstrisinin tanıtımı gibi konuları kapıyor. Gelenek ve görenekleri, geçmişleri, mimariyi, coğrafyayı, felsefeyi, politika ve toplumsal hareketleri öne çıkaran mini kütüphane, okuyucuların antik ve modern Çin'e kapsamlı erişimini sağlayarak, daha derin bir ortak anlayışla Çin ve Avustralya toplumları arasında daha güçlü bir bağ sağlıyor.

CRRC Başkanı Liu Hualong konu hakkında şöyle konuştu: "CRRC, farklılıklar içeren ve kapsayıcı bir kurumsal kültür oluşturmakta kararlıdır. Kültürümüz açık iletişim anlayışına dayanır''.