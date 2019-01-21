Cruise 2019 koleksiyonları yerini aldı

Dünyaca ünlü moda markalarının Cruise 2019 koleksiyonları ve gözde ürünleri Beymen'de rafları süslemeye başladı. Giyim markası Beymen'den yapılan duyuruya göre, İngiliz moda markasının kreatif direktörü Sarah Burton'un imzasını taşıyan koleksiyonda, çiçek işlemeleri, vücuda oturan korse formları ve viktoryen kol detayları dikkat çekiyor. Zarif kesimli dış giyimler ve eşarp elbiseler koleksiyona duygusallık katarken, transparan ve pencereli formlar dikkat çekiyor. Meksika'nın gizemli hikayesi ve zengin kültüründen esinlenen koleksiyonlar, eğlenceli modelleri ve canlı renkleri ile sezonun enerjisini yükseltiyor.

Bir başka koleksiyon Resort 2019, 70 ve 80'li yıllardaki Londra ve New York sokaklarındaki isyankar kadın ve erkeklerden ilham alıyor. Fermuar ve örgü detayları koleksiyona beklenmedik bir romantizm katıyor.

80'lerin büyüleyici atmosferinden esinlenen Sergio Rossi Resort 2019 Koleksiyonu'nda gündüzden geceye kolayca geçiş sağlayan işlevsel, eğlenceli ve feminen ayakkabılar yer alıyor.

Aquazzura Resort 2019 Koleksiyonu, markanın kreatif direktörü Edgardo Osorio'nun yeteneğini gözler önüne seriyor. Koleksiyonda babetlerden pump veya bootie'lere, günün her saati tüm kombinleri zenginleştirecek zamansız ve çok amaçlı tasarımlar yer alıyor.

Jimmy Choo Cruise 19 Koleksiyonu'nda, markanın imza yıldızı Supernova, koyu lacivert süet üzerindeki ışıltılı kristallerle göz kamaştırıyor. Koleksiyondaki gece ayakkabıları ve clutchlar, yıldız ve kristal taş detaylarının yanı sıra tüylerle zenginleşiyor.