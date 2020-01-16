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Crystal Güzellik Merkezi'ne Brezilya'dan bile gelen var

Türkiye, deniz turizminin yanı sıra sağlık turizmiyle de cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Etiler'de bulunan Crystal Güzellik Merkezi estetik ve cilt bakımı için Brezilya'dan gelen müşterileri ağırladı.


Türkiye, deniz turizminin yanı sıra sağlık turizmi ile de adından söz ettirmeye başladı. Başakşehir ve Güngörendeki 18 yıl faaliyet gösterdikten sonra deneyimlerini aktarmak üzere Etilerde şube açan Crystal Güzellik Merkezi, dünyanın dört bir yanından müşteri ağırlama başladı. Güzellik merkezi sahibi Özlem Aksünger, Avrupanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Brezilya'dan bile müşterilerinin olduğunu söyledi.

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