Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik"

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, Cenk Tosun'u yoğun bir şekilde izlediklerini belirterek, "Onu kadroda bulundurmak ve takımımıza yapacağı katkıları bilmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, yarın Premier Lig'de oynayacakları Arsenal maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Roy Hodgson, Everton'dan kadroya dahil edilen milli futbolcu Cenk Tosun transferini de değerlendirdi. Cenk Tosun'u transfer etmeden önce yoğun bir şekilde izlediklerini belirten 72 yaşındaki teknik adam, "Onu kadroda bulundurmak ve takımımıza yapacağı katkıları bilmek bizi çok mutlu etti. Yarının kadrosunda olmak için ısrar ediyor. Everton'a bu transferin zamanında yapılmasına izin verdiği için minnettarım. Hala sekiz oyuncumuz eksik olduğu için bu önemli" diye konuştu.

İngiliz çalıştırıcı, "Cenk ile takviye edilmesi gereken bir pozisyona birini ekliyoruz. Kendisi doğrudan ilk takıma girebilmekten çok daha fazla yeteneğe sahip. EURO 2020 yaklaşırken burada çok iyi işler yapabileceğini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Transferde diğer gelişmelerle ilgili ise Hodgson, "Transferde her şey zamanla ilerliyor. Hala geliştirmek istediğimiz bölgelerimiz var. Doğru isimleri bulmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.