Çukurcalı 37 çocuğun hayali kitap oldu: Zap Suyu Düşleri

Hayy Kitap bünyesinde yazar Elif Ayla ve çizer Elif Yemenici'nin rehberliğiyle Hakkari Çukurcalı 36 çocuğun kaleme aldığı ‘Zap Suyu Düşleri' adlı kitap okurlarla buluştu.

‘Zap Suyu Düşleri' kitabının tanıtımı, yazarı ve çizeri 36 Çukurcalı çocuğun ev sahipliğinde, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kitabın koçluğunu üstlenen Yazar Elif Ayla ve Çizer Elif Yemenici'nin katılımıyla Beyoğlu Akademi'de gerçekleşti.

Kitabın tanıtım toplantısında konuşan yazar Elif Ayla, ‘Zap Suyu Düşleri' bizim için çok önemli bir proje diyerek şöyle devam etti. “Hayy Kitap olarak Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi ile birlikte bir hayal kurduk, ve dedik ki biz bir şey yapalım içinde çocuklar olsun ama çocuklar öyle bir olsun ki biz onlar için düşünmeyelim biz onlar için hayal etmeyelim çünkü biz zaten onlar için bir sürü şey düşünüyor ve hayal ediyoruz. Bu defa onlar hayal etsin, zaten en güzel hayali onlar kuruyor. Onlar çok güzel gündüz düşü kuruyorlar ve onlara gündüz düşlerini soralım gerçekten ne istiyorsunuz demek istedik. Gözlerinin içine baktık gerçekten ne istiyorsunuz dedik. 10 sene sonrası için ne istiyorsun, Çukurca için ne istiyorsun, Türkiye için ne istiyorsun, dünya için ne istiyorsun. 10 sene sonra sen genç bir kız olduğunda genç bir adam olduğunda anne ve baba olmaya hazırlandığında sence dünya nasıl bir şey olsun, Çukurca nasıl bir yer olsun dedik ve onlar anlattılar biz sevgili Elif Yemenici ile birlikte onların anlattıklarını görmeye çalıştık. Bazen kelimeler yetmedi. Bir yazar olarak projede en zorlandığım taraf buydu. Çocukların duygularını tam olarak anlatacak kelimeler zaman zaman yoktu. Biz de onlara 'peki bunu başka nasıl anlatabilirsin' diye sorunca, tarif ettikleri şeyleri tasvir ettiğimizde, anlatmaya çalıştıkları 'Zap Suyu Düşler'ine hikayeler olarak girdi."

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca da yapılması gereken en büyük yatırımın çocuklara olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunu fark ettikten sonra 2017'de kaymakamlık ve belediye olarak ortak bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde 'Çukurca Eğitim Kalitesini Arttırma Projesi' ortaya çıktı. Proje kapsamında okullarımızın çevrelerinin, sınıfların düzenlenmesine gayret ettik. Her okulda bir kütüphane oluşturduk. En sonda bir kitap-kafe projesi yaptık. Şu anda sadece Çukurca'nın merkezinde değil, tüm köylerimizde kitap-kafeler oluşturuldu. Yani görevimiz süresince elimizden geldiği kadar eğitime destek verdik. Bu kitap çalışması da bu projenin içerisindeydi. Çocuklarımızın bu çalışma vasıtasıyla İstanbul'da olmalarını da çok anlamlı buluyorum."

Zap Suyu Düşleri kitabının tanıtımı için İstanbul'a gelen Çukurcalı Çocuklar, iki gün süreyle İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Ayrıca ikinci gün Trump Alışveriş Merkezi'nde 40'tan fazla meslek biriminin yer aldığı KidzMondo'da, kostümlerini giyip seçtikleri meslekleri deneyimlediler.