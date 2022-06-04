“Cuma İş Çıkışı” Ankara konserinde Yeni Türkü sahne aldı

İş Sanat'ın yoğun ilgi gören “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserinde Yeni Türkü sahne aldı.

Türkiye İş Bankası'nın Ankara Söğütözü'ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezi'nin (ATOM binası) servis alanında Yeni Türkü sahne aldı. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ve ücretsiz gerçekleşen konserde Yeni Türkü, 'Telli Telli', 'Olmasa Mektubun', 'Deliler' gibi unutulmaz şarkılarını Ankara seyircisi için seslendirdi.

Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde 10 Haziran'da Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute” konseri ile devam edecek.

İş Sanat'ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da saat 18.00'de başlayacak.