İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Cuma İş Çıkışı' konserinde İzmir'de 'Hey! Douglas' sahne aldı

Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında İzmir’de açık havada gerçekleştirilen konserde ’Hey! Douglas’ sahne aldı.

Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında İzmir'de açık havada gerçekleştirilen konserde 'Hey! Douglas' sahne aldı.



İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında İzmir'de açık havada gerçekleştirilen konserde 'Hey! Douglas' sahne aldı. Konserde, 70'li yılların funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas, izleyicileri şarkılarıyla eğlendirdi. “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde, 24 Haziran'da İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü'nde Melike Şahin de sevenleriyle buluşacak. 18.00'de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30'da konser ile devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.