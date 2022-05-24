‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde Can Temiz sahne alacak

‘Cuma İş Çıkışı' açık hava konserlerinde bu hafta Can Temiz sahne alacak. Ücretsiz olan konser 27 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü'nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri devam ediyor. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası haline gelen konserlerin 27 Mayıs'taki konuğu Can Temiz olacak.

2005 yılında, ‘Model' grubu ile adını duyuran, geçtiğimiz mart ayında ise ilk solo albümünü çıkaran Can Temiz, yeni albümünden seslendireceği şarkıların yanı sıra sevilen eski şarkılarıyla da sahnede olacak.

İş Sanat'ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da saat 18.00'de başlayacak.