İş Sanat'ın düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde Mirkelam sahne alacak. 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz olacak.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan İş Sanat Cuma İş Çıkışı yeni yıl özel konserinde Mirkelam sahne alacak. 24 Aralık Cuma saat 18.30'da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ Herman's performansıyla başlayacak ücretsiz etkinlik, 19.00'da Mirkelam konseri ile devam edecek.