Cumhur İttifakı kahvaltıda buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Cumhur İttifakı'nın en iyi neticesi Büyükçekmece olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükçekmece İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. MHP Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İl Başkanı Birol Gür, Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın katıldığı programda konuşan Başkan Uysal, Cumhur İttifakı olarak çıkılan yolun milletin ve memleketin beka meselesi olduğunu söyledi. Uysal, seçimi kazandıkları zaman sadece AK Parti'nin ya da MHP'nin değil Türkiye'nin kazanacağını vurgulayarak, “Cumhur İttifak'nın en iyi neticesi Büyükçekmece olacak" dedi.

“Seçim çalışmaları ülkemizin geleceğini belirleyecek”

Mevlüt Uysal, önümüzdeki yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, ”Cumhur İttifakı sadece genel seçimler için ve yerel seçimler için yapılmış bir ittifak değildir. Ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı Türkiye'de başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu sürece devam edecektir. Devam etmek zorundadır. Cumhur İttifakı herhangi bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı her şeye rağmen devletin bekası adına, ülkenin geleceği adına, neslimin geleceği adına fedakarlıklarla bir araya gelinen, omuz verilen ve bundan sonra da belki devletin ayakta kalması adına ayakta kalacak bir ittifaktır. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta bir seçime giriyoruz. Her siyasi parti için İstanbul'daki uygulamalar Anadolu'ya örnek teşkil etmiştir. AK Parti adına da, MHP adına da İstanbul teşkilatlarının İstanbul'daki uygulamaları her zaman bir ölçü olmuştur. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı'nın uygulamaları başka illerdeki, ilçelerdeki çalışmalara örnek olacak ve ittifakın devamına ve ülkemizin geleceğine etkisi olacak. Önümüzdeki 50 gün içerisinde yapacağımız çalışmalar ülkemizin geleceğini etkileyecektir. Eğer İstanbul'da, Büyükçekmece'de Cumhur İttifakı'nın uygulamasını en iyi şekilde ortaya koyabilirsek inanıyoruz bunun Anadolu'ya da yansıması olacaktır. İttifakımızın devamı adına, ülkemizin geleceği adına, bekamız adına çok şeyi değiştireceğini inanıyorum. Büyükçekmece'de aslında bu ittifakı en iyi şekilde uygulamak ve neticesini görmek adına imkanlarımız var" dedi.

“Devletin bekası için Cumhur İttifakı”

31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de Cumhur İttfakı'nın kazanması halinde bunun AK Parti ve MHP'nin ortak başarısı olacağını söyleyen Uysal, ” Seçim çalışmalarında gerçekte olan değerlendirmek ise Büyükçekmece'de müthiş bir fırsat var. Bu fırsat Cumhur İttifakı yapılırken asıl amaç neydi, MHP'de olan bir belediyenin MHP'de kalması, AK Parti'de olan bir belediyenin AK Parti'de kalmasını temin değil, iki partide olmayan bir belediyenin kazanılmasıydı. O zaman Büyükçekmece'de baktığımız zaman MHP'de olan bir parti değil, AK Parti'de olan bir belediye değil. Eğer kazanırsak bilin ki Cumhur İttifakı'nın en iyi neticesi Büyükçekmece'de olacaktır. Türkiye'nin birçok yerinde Cumhur İttifakı olarak öncesinden MHP'den veya AK Parti'den olmayan belediyeler partilere geçmiş olacak. Yani Cumhur İttifakı kazanmış olacak. Ama yine Büyükçekmece'de bir fark var. Bu fark Cumhur İttifakı öyle bir fark ki, devletin bekası, sadece iki partinin oy toplamı olmayacak ülke adına. Cumhur İttifakı ülkede herkese moral kaynağı, ümit kaynağı olacak. Devletin bekası diyorsak devletin geleceği adına endişesi olan her insana bir heyecan kaynağı olacak” diye konuştu.