Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'in babası Cumhur Refik Düşmez son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayata gözlerini yuman Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'in babası Cumhur Refik Düşmez, son yolculuğuna uğurlandı. Düşmez için Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine merhumun ailesi, yakınları ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün 789 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve Kürek şubesinin eski sporcusu da olan Cumhur Refik Düşmez'in cenazesine sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da katıldı.