Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs bunların sonu olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanan Sultanahmet Camii'ni törenle ibadete açtı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış, yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'a kadar çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle birlikte ele ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış öncesi dua okudu. Ardından konuşmasına vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu ki bizlere bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık. Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldık. 3 yıl önce yine bir cuma günü Ayasofya'yı yeniden ibadete açmıştık. Hamdolsun o günden beri Ayasofya hep dolu, hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde eda ettik. Sultanahmet Camii, İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğüyle muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta olan görevimizdir" dedi.

"14 Mayıs'a kadar çalışacağız ve onlar siyasi mefta haline getireceğiz"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış, yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle birlikte ele ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içinde, dışındaki ecdad emanetine biz sahip çıktık. Gerek içeride, gerek yurt dışında eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir eserdir, asırlar sonra eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir güzeldir. Ayasofya'nın minarelerini ele aldık, ihya ediyoruz. Sadece Ayasofya'daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik, 86 yıl sonra açtık. Şimdi de inşa çalışmalarına devam edeceğiz. Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde, yeni nesillere bırakacak şekilde restorasyon gerçekleştirdik. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, güveniyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla" dedi.

4 asırlık tarihi caminin yeniden ibadete açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve vatandaşlar katıldı.