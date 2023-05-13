Cumhurbaşkanı Erdoğan: “14 Mayıs seçimini demokrasi şöleni olarak görüyoruz”

Ümraniye Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz 14 Mayıs seçimlerini ülkemizin geleceğine, milletimizin kazanımlarına, devletimizin hedeflerine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

“CHP demek, çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ümraniye'yi çok seviyoruz. Hele hele Pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mısınız? Sordum katılım ne kadar, dediler 35 bin. Ümraniye'de çöplük patlamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ey CHP bunun hesabını nasıl vereceksin ya? CHP demek, çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir. Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ümraniye bugün başka güzel. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"14 Mayıs seçimini demokrasi şöleni olarak görüyoruz "

Erdoğan, “Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. 14 Mayıs seçimini demokrasi şöleni olarak görüyoruz” dedi.

“Bir oy bu kardeşinize bir oy Cumhur İttifakı'na”

Erdoğan, “Ey Türkiye, ey İstanbul, ey Ümraniye bu mücadelede bizimle misin? Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? İktidarı milletin gönlüne girmekte değil de, terör örgütü ile kol kola görmekte onların gönlüne girmekte sandığa dar etmekte hazır mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Sandıklar kapanana kadar durmadan çalışmaya var mısınız? Biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz. Yarın sandığa sahip çıkalım. Bir oy bu kardeşinize bir oy Cumhur İttifakı'na. Bu işi ilk turda bitireceğiz. Buradan soruyorum benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Ya bunlar terörist. Teröristlerle kol kola olanlara emanet eder mi? Ümraniye tulum çıkarmalı tulum. Anladınız değil mi? Benim bildiği Ümraniye sandıkları patlatır” dedi.

“Girdiğimiz 15 seçimi milletimize yaptığımız hizmetler nedeniyle kazandık”

Erdoğan, “Bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Bir belediye başkanı getirdi. Adamın İstanbul'da durduğu yok. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin? Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan kurtardık mı? Bunlarla beraber çamurdan İstanbul'umuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman doğal gaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım. Girdiğimiz 15 seçimi milletimize yaptığımız hizmetler nedeniyle kazandık. Kendi ülkesine düşmanlık yaparak seçim kazanılır mı? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Yalan üstüne yalan. Bölücü örgütün elebaşlarının kendileri için yaptıkları destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Ülkenin yönetimini bunlar alırlarsa bölücü örgütlere yaptığımız operasyonları durdurmak olacak” dedi.

"Yarın sandıklar Biden'a da cevap verecek"

Ne diyor bay bay Kemal, Rusya'ya yaptırım uygularız diyor. Bu nasıl anlayıştır. Turist akınında 5 buçuk milyona yakın turist Rusya'dan geliyor. Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın. Yarın sandıklar Biden'a da cevap verecek. Peskov yalan diyor. Bu nasıl siyaset? Bu millet terörizmden çok çekti. Benim milletim sana yürü demeyecek. Yarın Türkiye Yüzyılı için milat olacak mı? Buna hazır mıyız? Buradan ayrılınca eş dost arayıp bunları anlatmamız lazım” dedi.