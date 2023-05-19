Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ı 28 Mayıs'la tamamlayalım. Fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece ülkenin en büyük şehri değil, aynı zamanda Türkiye'nin kendisi olduğunu ifade ederek, "Bu şehir 81 vilayetin ve 922 ilçenin tamamından insanları bağrında yaşatıyor. İstanbul Anadolu'dur, Trakya'dır, Türkiye'dir. İstanbul, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kırım'dan, Kuzey Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızı kucaklayan anadır. Siyasi hayatımızın tümü milletimize hizmet etmekle geçti. Siyaset çetin bir imtihandır, hele iktidar adeta ateşten gömlek giymektir. Biz ise siyasette neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Aynı şekilde 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca onca sınamadan geçtik. Her bakımdan defalarca teste maruz kalmamıza rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesinin ardından yaşananları gördünüz. Depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. 6 Şubat depremlerinin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için geceli gündüzlü çalışırken bunlar ne yaptı? Küçük çalışmaları büyütüp reklam malzemesi haline getirmek dışında ne yaptı? Şov yapmak dışında bunlar ne yaptı? Bizler depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzede kardeşlerimize hakaret etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. FETÖ ile, bölücü örgüt ile, tefeciler ile, emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenir ki. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor, terör örgütünün şehirdeki uzantılarından. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz" dedi.

"Sapkın akımların gelişmesine, serpilmesine destek verecekler, biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "Defne'de CHP yüzde 80 oy aldı, biz yüzde 20 oy aldık. Ama hastaneyi yaptık, onlara rağmen yaptık. Pazar günü de açılışını yapacağız. Çünkü biz, kime ne kadar oy çıkmış ona bakmayız. Biz ‘insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır' hükmü gereği hareket ediyoruz. Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile bunların gerçek yüzünü bildiğini bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır. Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke eğer hukuk devleti ise, bu ülkede hukuk varsa Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten, hukuktan başka mekanizma çalışmaz. Devletten attığımız ne kadar terör bağlantılı kişi varsa, 'hepsini geri alacağız' dediler. Bu ülkenin iliğini kemiğini sömüren tefecilerden borç alacaklar. Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış Bay bay Kemal onlar sana tefeci oldukları halde delikli kuruş vermezler. Bay bay Kemal, Batı'nın istediğini değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Lafa, anlayışa bak, kafaya bak. Böyle bir şey asla bizim siyaset kitabımızda yer almaz. 'Kapatacağız' dediler. Neyi kapatacaklarmış? Bu ülkenin milli kurumlarını, milli teşekküllerini. Destek vereceklermiş, aile kurumumuzu hedef alan sapkın akımların gelişmesine, serpilmesine destek verecekler. LGBT'ye yol verecekler. Buradan milletime sesleniyorum, bu CHP LGBT'ci mi? Yanındaki ortakları LGBT'ci mi? AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile kurumumuzu asla lekelemeyiz. Aile kurumunun güçlenmesi için adım atacağız" ifadelerini kullandı.

“14 Mayıs'ı 28 Mayıs'la tamamlayalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'ta hemşehri dernekleri olarak sizlerden çok büyük destek bekliyorum" diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim sonuçları belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sarılmamız lazım. Rehavet olmaz. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Artık bu ülkede hiçbir evladımız eğitim imkanlarına ulaşamamaktan dolayı mağdur değil. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Artık 20 şehir hastanemiz var. Artık bu ülkede kimsenin aklına devlet deyince zulüm gelmiyor, tam tersine şefkat ve hizmet geliyor. Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımıza güvenli, huzurlu bir gelecek bırakalım. 14 Mayıs'ta yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49 buçukluk oranla işaret fişeğini attınız. 322 vekille iradenizin istikametini gösterdiniz. Geriye 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'la tamamlayalım. Fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. 1 haftamız var. Yarın Devlet Bey ile birlikte deprem bölgesindeyiz. Pazar günü 2 vilayet, salı günü 2 vilayet deprem bölgesindeyiz."