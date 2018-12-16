Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Millet Bahçesini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yapımı tamamlanan 15 Temmuz Millet Bahçesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı. Açılış töreninde vatandaşlarla bir araya gelerek halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreni sonrasında kendi kullandığı araçla 15 Temmuz Millet Bahçesini gezerek bilgiler aldı. Gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi sırasında Millet Bahçesi içinde yer alan etkinlik alanlarında gençlerle ve müzisyenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gezinin sonunda Millet Bahçesi içinde çalışma yapan müzik grubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gitar ve keman eşliğinde ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını söylemesi renkli görüntüler oluşturdu.