Cumhurbaşkanı Erdoğan 168 eserin açılışı için Pendik'e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Bu eserlerin arasında yer alan Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi ve Gençlik Kampı gibi tesisler donanımları ve sağladıkları hizmetlerle dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'e geliyor. Bugün gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe genelinde yapımı tamamlanmış eserlerin açılış törenini gerçekleştirecek. Törende alt ve üst yapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Pendik Belediyesi'nin yapımını tamamladığı 168 eserin açılışı yapılacak. Tören Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde yapılacak. Konuyla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Pendik, pazar günü Cumhurbaşkanımızın da teşrifiyle tarihi bir gün yaşayacak. 168 projemizin açılışını yapacağız. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Açılışını yapacağımız projelerimiz arasında yer alan Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezimiz içerisindeki bowling salonu, kütüphanesi, spor alanları ve daha birçok donanımıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda gençlerimiz için açtığımız Gençlik Kampı'mızda yine doğanın içerisinde onlara sınav stresini atmaları için fırsat tanıyor” ifadelerinde bulundu.

Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde açılacak projelerden biri Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi. İlçede sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için kentin dört bir yanına spor kompleksi inşa eden Pendik Belediyesi, 14. spor tesisini Kaynarca Mahallesi'nde “Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi”nde yaptı. Toplamda 11 bin 582 metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez, zemin dahil 4 kattan oluşuyor. Komplekste yarı olimpik yüzme havuzu, bowling ve basketbol salonları, minder sporları ve fitness alanlarının yanı sıra diğer spor komplekslerinden farklı olarak kütüphane, kitap kafe, bilim merkezi, teknoloji merkezi, Green Box salonu, e-spor salonu ve eğitim amaçlı sınıflar yer alıyor. Tesisi ziyaret eden biri, gün içerisinde spordan kitap okumaya, bowling oynamaktan kafesinde bir kahve içmeye kadar çeşitli aktiviteleri tesiste gerçekleştirebiliyor.

Doğanın içerisinde “Gençlik Kampı”

Cumhurbaşkanımızın açacağı projelerden öne çıkan bir diğer tesis ise Gençlik Kampı. Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda doğanın içerisinde temiz havada gençleri ağırlıyor. 25 bin metrekare alan üzerine yapılan kamp yerinde gençler, kendileri için hazırlanan etkinliklerle unutulmaz ve keyifli dakikalar yaşıyor. Gençlik Kampı, şehir hayatının karmaşasından uzak doğayla baş başa zaman geçirme imkanı sunuyor. İçinde pek çok ünite yer alan kampta 40'ar kişilik 3 obalı konaklama alanı, okçuluk, matrak oyunları, plaj voleybolu ve futbol gibi çeşitli spor branşları için etkinlik alanları, bin 700 metre uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve dinlenme alanları yer alıyor. Kamp alanında; ateş yakma, doğa yürüyüşü, macera parkuru, dağ bisikleti, satranç, mangala, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, halat çekme, çuval yarışı, canlı langırt, film ve belgesel gösterimi, müzik, eğitim seminerleri, tiyatro, kitap değerlendirme vb. gibi etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Komplekste bulunan kamp ateşi yeri de unutulmaz sohbetlere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Alternatif Bağlantı Yolu çalışmaları bir bir tamamlanıyor

Pendik Belediyesi ekipleri tüm etapları bittiğinde sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında 5. etaba geçerken yakın zamanda Aydos Orman Caddesi'ni de bu yola bağlayacak. Yolun 2. etabı olan Abdülhamid Han Caddesi trafiğe açıldı. “Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu” tamamen bittiğinde Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri olmak üzere 12 mahalleyi birbirine bağlayacak. Pendik Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü bir diğer yol çalışması da “Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yol” Projesi. Toplam uzunluğu 9 km olan yolun 2 km'lik bölümü tamamen bitirildi. Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçen yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu'na bağlanacak. Çamlık ve Sülüntepe bölgelerinden havaalanı yoluna alternatif ulaşım sağlayacak olan Kurtköy Dereyolu ise tamamlandı. 4 etaptan oluşan ve 2,5 km'lik uzunluğa sahip yol, Kurtköy Mahallesi'nde derenin her iki yanına inşa edildi. Yol, aynı zamanda güzergahı üzerinde bulunan mahallelerdeki geçişleri de kolaylaştıracak.

Pendik'te Devasa Kentsel Dönüşüm Projesi

Pendik Belediyesinin ile ilçede başlattığı devasa kentsel dönüşüm çalışmaları da öne çıkan projelerden. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen ve 5 bölgede hız kesmeden devam eden çalışmalar Orta-Dumlupınar Mahalleleri, Batı Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi ve Merkez Çarşı'da yapılıyor. Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 142 bin 600 m2 alandaki yıkımlar bitti. 507 bin 878 m2 alandaki Batı Mahallesi'ne yer alan 475 yapıdan 163'ü yıkılarak yeniden yapıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ise 4.500 adet gecekondu dönüşümü gerçekleştiriliyor. Plan onayları tamamlanan projede imar uygulaması devam ediyor. Pendik'te yer alan 12 bin 862 gecekondunun 11 bin 150'sinin tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. 2 bin 975 gecekonduya daire, 8 bin 175 adedine ise tapu tahsis edildi.

168 projenin açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pendik ziyaretinde ilçe genelinde bitmiş projelerin açılışı yapılacak. 168 proje içerisinde kütüphaneler, semt pazarları, spor kompleksleri, alt-üst yapı çalışmaları, parklar, kültür merkezleri ve dahası yer alıyor. Açılışı yapılacak projeler arasında öne çıkanlar şu şekilde, Yeni Nesil Yaşam Merkezi (Kaynarca Yaşam Merkezi), Pendik Gençlik Kampı, kapalı semt pazarları, Kemal Tahir Kütüphanesi Kitap & Kafe, Orhangazi Kitap & Kafe, kütüphaneler, Vefa Kıraathanesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve El Sanatları Merkezi, kültür merkezleri, Semt ve Köy Konakları, Hayır Çarşısı, Aile Destek Merkezi, alternatif bağlantı yolları, Yeşil Koridor, 36 yeni şehir parkı, 44 açık spor sahası, 54 çevre düzenlemesi ve peyzaj projesi, metro meydanları ve kentsel dönüşüm projeleri.