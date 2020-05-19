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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.

19'a geldiğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için vatandaşları 19.19'da balkon ve pencerelere İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar saat 19.19'da balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlarla birlikte saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

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