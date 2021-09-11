Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MÜSİAD gerçek anlamda ülkenin tamamını kapsayan bir sivil toplum kurulu olarak görüyoruz. Sizler istikametini bozmaz ülkeye ve millete karşı sorumluluklarınızı unutmazsanız bu kutlu yürüyüşü durmaya kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ticaret ve yatırım alanındaki küresel iddialarını hayata geçirme hususunda MUSİAD ile önümüzdeki dönemde daha yakından çalışmayı planlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız" dedi.

Geçmişte Türkiye'nin yaşanan iç çekişmelerden dolayı fırsatları kaçırdığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal harbini zaferle sonuçlandırarak kendimize yeni bir istikamet belirledik ama bu dönemde de rahat bırakılmadık. Büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdık. Dünya yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır. Geriye dönüp baktığımızda batının bugünkü güvenlik refah seviyesinin temelini oluşturan sanayi devrimini kaçırdığımızı görüyoruz. Geçmişteki fırsatları hep kaçırdık, bu defa nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli konuşabiliyoruz. Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerinin çatırdadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yepyeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirterek, "Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır" ifadelerini kullandı.

"2023 yılı hedeflerine maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz"

Türkiye'nin son 19 yılda kurulan güçlü demokrasi ve alt yapı üstünde geleceğin inşaya odaklanmış durumda olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2013 yılından beri önüne kurulan her senaryonunun, her tuzağın gerisindeki gerçekleri gördüğü için desteğini hiç esirgemedi.

Suriye'den Libya'ya Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar bu konumun etkilerini görmek mümkündür. Bölgemizdeki her meselede Türkiye artık söz sahibidir. Savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye kendi markalarını çıkarıp kabul ettirebilir bir seviyeye geldi" dedi.

Terörle mücadeleye de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 yılı hedeflerine maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Eğer bugün Gabar'da Bestler Deresi'nde terörle mücadelede çok çok önemli bir mesafe kat ettiysek bunlarla beraberdir. Bu imkanlar olmasaydı terörle mücadelede bu başarıyı yakalabilir miydik? Hayır. Diyarbakır'ın cadde sokaklarında rahatlıkla dolaşılıyorsa işte bundan dolayı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere çağrı

Gençlere bir çağrıda bulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize bırakacağımız bir vasiyetimiz var. 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme girdik. Akıncı'nın teslim töreninde gördüğüm gençlik beni çok etkiledi. 3500 genç bu eserin sahibi. Gece gündüz demeden çalıştılar gayret ettiler. Bu eserleri çıkardılar. Hala çalışıyorlar. Bu yarışı önde götüreceğiz. Ben böyle bir nesil gördüm bu nesil 2053'te çok farklı olacak. Bu neslin inşasında en önemli bir kurum olarak görüyorum MÜSİAD'ı. Türkiye‘yi hedeflerine giden yoldan saptırmaya kimsenin gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Şu anda Avrupa, Amerika'da sefalet diz boyu olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet öyle bir konuma düşmedi. Bizim değerlerimiz, kültürümüz farklı. Bizim kültürümüzde yerinde durmak yok aniden müdahale var. İş dünyamıza büyük sorumluluklar düşüyor. Fırsat sizi beklemez. Sizin fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Hem üretim hem de hizmet sektöründe yakaladığımız fırsatları kaliteden ödün vermeden değerlendirmemiz gerekir. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzu ettiğimiz seviyeye gelmeden bölgemizde krizlerin sona ermesi mümkün görünmüyor. Üzerimizdeki sorumluluk büyüktür. Afganistan, Azerbaycan Libya aynı şekilde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'da olacağını ve yeni Türk evi binasının açılışının yapılacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.