Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından NEF Stadyumu'nda "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikasını yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız. Aynı çalışmayı 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Dün Konya'daydık, çarşamba günü Artvin'deydik. Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız” diye konuştu. Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi en az 2 hatta çok daha fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Yalan ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba asla boyun eğmeden eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız her işte söylediğimiz sözde hakkı hakkaniyeti halkı üstün tuttuğumuz müddetçe evel Allah kimse bileğimizi bükemez. AK Parti teşkilatlarında bu vasıflara sahip binlerce, on binlerce yüz binlerce dava arkadaşımız var. Pendik'teki Elazığlı Abbas amcamız da bunlardan biriydi. 91 yaşında kendisi partimizin kuruluşundan itibaren oturduğu mahalledeki her faaliyetimize iştirak etmiş her toplantımızda söz almış Türkiye ve AK Parti sevdalısı bir amcamızdı. Katıldığı son toplantıda yine heyecanla davasına olan sevdasını anlatırken, geçirdiği kalp krizinin arından kaldırıldığı hastanede darı bekaya irtihal etti. Mekanı cennet olsun inşallah. Abbas amcamıza ve onun gibi son nefesine kadar bu yolda samimiyetle mücadele eden kardeşlerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyoruz. Partimizin bu günlere ulaşmasında katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. Partimizin bu günlere ulaşmasına katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz. Gençlerimiz de yaptığımız sohbetlerimizde de ifade ettiğim gibi biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı ile gece gündüz çalışacaklarını belirten Erdoğan, “Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar, bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, hangi engeli koyarlarsa koysunlar vız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak, ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak, inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre, her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, hepsinden önemlisi milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Eskiler zor oyunu bozar demişler. Gücünü imanımızdan ve azmimizden alan bir çabayla inşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Varsın birileri sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin"

Erdoğan, "Tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak, halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızla konuşacağız. Doğrudan insanımızın gönlüne hitap edeceğiz. Siyaset, insanla yapılır. Şayet siyaseti şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı bize bu ülkede yağmurlu havada bir bardak su vermezler, doyasıya tek bir nefes bile aldırmazlardı. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda kurduğumuz o güçlü bağ, paylaştığımız muhabbet, yöneldiğimiz ortak istikamet vardır. Milletin gücünün üstünde bir güç görmedik, tanımadık, şahit olmadık. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında, “Ülkemizin bugün yaşadığı çoğu da küresel krizlerden kaynaklanan sorunları çöze bilecek yegana vizyona, programa, projeye kadroya azme sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler bile bu gerçeği dost ortamlarında ifade etmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa kampanyasıyla, ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un üretime geçmesiyle, dünyanın en yüksek barajından biri Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla başlamasıyla, dikkat edin her yıl 5 milyar geri dönüşü olacak. 7 yılda baraj kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan G20'ye, uluslararası zirve ve pek çok programla ülkemize tarihe geçecek nice eserler ve hizmetler kazandırırken, kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır” dedi.

Erdoğan, “Yılbaşından itibaren aldığımız tedbirlerin, hayata geçirdiğimiz uygulamaların neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Bunun için sizlerden göğsünüzü gere gere bugüne kadar ülkemize yaptıklarınız, bundan sonra yapacaklarımızı herkese anlatmanızı istiyorum. Eğitimde neler yaptık? Sağlıkta neler yaptık? Ulaşımda neler yaptık? Adalette, emniyette, tarımda, dış politikada neler yaptık? Bunları anlatmanızı istiyorum ki bu muhalefetin bütün yalan balonları sönmeye devam etsin. Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım şu muhteşem toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı seferberliğinin başladığını hem kendi teşkilatlarımıza hem tüm Türkiye'ye ilan etmektir.” şeklinde konuştu.

Pençe Kilit operasyonunda Suriye'de 480 teröristin etkisiz hale geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son Pençe Kilit operasyonunda, Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerle beraber, topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez, bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızın kullanmamızın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz. Bize yakışan ecdada layık, gençlerimize örnek olmaktır. Yarın değil, hemen şimdi diyerek bir kez daha İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nın diğer tarafı Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber bu yolda emin adımlarla beraber yürümeyi Rabbimden hepimize niyaz ediyorum" dedi.